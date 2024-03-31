Над Одещиною ППО збила 8 "Шахедів", були пожежа і знеструмлення
Сили оборони Півдня повідомили, що над одеською областю ППО збила 8 ворожих дронів, падіння одного з "Шахедів" спричинило пожежу і знеструмило кілька населених пунктів.
Джерело: Сили оборони Півдня
Дослівно: "Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах.
Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини.
Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 2 годин.
Ворог рясно атакував Одещину. Всі 8 дронів вдалось збити".
Деталі: Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого сталося знеструмлення кількох населених пунктів.
Військові повідомили, що пожежу рятувальники ліквідували, ведуться відновлювальні роботи.
Разом із тим, ідеться в повідомленні, під час дронової атаки росіяни застосували й балістику, і керовану авіаційну ракету. Поцілили у законсервоване агропідприємство, потерпілих нема.