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Над Одещиною ППО збила 8 "Шахедів", були пожежа і знеструмлення

Ольга Глущенко Неділя, 31 березня 2024, 07:34
Над Одещиною ППО збила 8 Шахедів, були пожежа і знеструмлення
ілюстративне фото Сил оборони Півдня

Сили оборони Півдня повідомили, що над одеською областю ППО збила 8 ворожих дронів, падіння одного з "Шахедів" спричинило пожежу і знеструмило кілька населених пунктів.

Джерело: Сили оборони Півдня

Дослівно: "Цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах.

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Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 2 годин.

Ворог рясно атакував Одещину. Всі 8 дронів вдалось збити".

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Деталі: Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого сталося знеструмлення кількох населених пунктів.

Військові повідомили, що пожежу рятувальники ліквідували, ведуться відновлювальні роботи.

Разом із тим, ідеться в повідомленні, під час дронової атаки росіяни застосували й балістику, і керовану авіаційну ракету. Поцілили у законсервоване агропідприємство, потерпілих нема.

Теми: ШахедОдеська областьпожежаХерсонська область
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