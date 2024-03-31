Над Одесской областью ПВО сбила 8 "Шахедов", были пожар и обесточивание
Силы обороны Юга сообщили, что над одесской областью ПВО сбила 8 вражеских дронов, падение одного из "Шахедов" вызвало пожар и обесточило несколько населенных пунктов.
Источник: Силы обороны Юга
Дословно: "Этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам.
Под прицелом врага вновь была энергетическая инфраструктура Одесской области и агропромышленные мощности Херсонщины.
Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около 2 часов.
Враг обильно атаковал Одесскую область. Все 8 дронов удалось сбить".
Детали: Падение обломков сбитого дрона вызвало пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов.
Военные сообщили, что пожар спасатели ликвидировали, ведутся восстановительные работы.
Вместе с тем, говорится в сообщении, во время дроновой атаки россияне применили и баллистику, и управляемую авиационную ракету. Попали в законсервированное агропредприятие, пострадавших нет.