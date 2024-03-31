На фронті відбулося 85 бойових зіткнень – зведення

За минулу добу на фронті відбулося 85 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Деталі: Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Дослівно: "Наприкінці минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 11 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 9 БпЛА було знищено, а вже на ранок поточної доби ворог задіяв для удару крилаті ракети різних типів.

Дані щодо останньої атаки уточнюються".

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Деталі: Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Нескучне Сумської області; Григорівка, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Новолюбівка Луганської області; Терни, Ставки, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Дружба, Бердичі, Семенівка, Водяне, Олександропіль, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 7 атак у районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, Сили оборони відбили 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 атак на позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Разом з тим протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах та 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 4 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.