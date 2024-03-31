На фронте произошло 85 боевых столкновений – сводка

За минувшие сутки на фронте произошло 85 боевых столкновений Сил обороны с врагом.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 85 боевых столкновений.

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В общем враг нанес 17 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Дословно: "В конце прошлых суток российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 11 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 9 БпЛА были уничтожены, а уже на утро текущих суток враг задействовал для удара крылатые ракеты различных типов.

Данные по последней атаке уточняются".

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Детали: За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Нескучное Сумской области; Григорьевка, Синьковка, Петропавловка, Купянск-Узловой Харьковской области; Новолюбовка Луганской области; Терны, Ставки, Ямполовка, Раздоловка, Часов Яр, Ивановское, Дружба, Бердичи, Семеновка, Водяное, Александрополь, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении защитники отбили 7 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, Силы обороны отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское, Невельское, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 36 раз пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 5 атак на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших войск на левобережье Днепра.

Вместе с тем за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетных комплексах и 11 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 4 радиолокационным станциям, 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 4 средствам противовоздушной обороны и 1 артиллерийскому средству врага.