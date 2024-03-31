Сили ППО збили 18 з 27 повітряних цілей уночі
Неділя, 31 березня 2024, 08:20
Українські захисники у ніч на 31 березня збили 9 "Шахедів" та 9 крилатих ракет.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Російські окупанти атакували 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, запущених з Саратовської області, а також балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та КАР Х-59 з окупованих територій Запоріжжя.
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Ще 11 "Шахедів" ворог запустив із російського Приморсько-Архарська та окупованого Криму.
Внаслідок протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
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