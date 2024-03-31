Силы ПВО сбили 18 из 27 воздушных целей ночью

Украинские защитники в ночь на 31 марта сбили 9 "Шахедов" и 9 крылатых ракет.

Источник: Воздушные силы

Детали: Российские оккупанты атаковали 14 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс, запущенных из Саратовской области, а также баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и КАР Х-59 с оккупированных территорий Запорожья.

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Еще 11 "Шахедов" враг запустил из российского Приморско-Архарска и оккупированного Крыма.

В результате противовоздушного боя уничтожено 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.