Росіяни втратили ще 650 вояків та до пів сотні артсистем

За добу завдяки діям українських захисників на фронті стало менше на 650 окупантів, а також знищені 15 російських танків, 44 артсистеми та 7 засобів ППО.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 442170 (+650) осіб,

танків ‒ 6966 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20) од,

артилерійських систем – 11050 (+44) од,

РСЗВ – 1023 (+0) од,

засоби ППО ‒ 743 (+7) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),

крилаті ракети ‒ 2048 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1823 (+9)

Дані уточнюються.