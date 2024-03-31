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Росіяни втратили ще 650 вояків та до пів сотні артсистем

Роман ПетренкоНеділя, 31 березня 2024, 08:38
Росіяни втратили ще 650 вояків та до пів сотні артсистем
український воїн, фото: 53 омбр

За добу завдяки діям українських захисників на фронті стало менше на 650 окупантів, а також знищені 15 російських танків, 44 артсистеми та 7 засобів ППО.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 442170 (+650) осіб,
  • танків ‒ 6966 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13304 (+20) од,
  • артилерійських систем – 11050 (+44) од,
  • РСЗВ – 1023 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 743 (+7) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2048 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1823 (+9)

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війні
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