Россияне потеряли еще 650 вояк и до полусотни артсистем

За сутки благодаря действиям украинских защитников на фронте стало меньше на 650 оккупантов, а также уничтожены 15 российских танков, 44 артсистемы и 7 средств ПВО.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.24 ориентировочно составили:

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личного состава - около 442170 (+650) человек,

танков - 6966 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 13304 (+20) ед,

артиллерийских систем - 11050 (+44) ед,

РСЗО - 1023 (+0) ед,

средства ПВО - 743 (+7) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8731 (+30),

крылатые ракеты - 2048 (+2),

корабли / катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14717 (+47) ед,

специальная техника - 1823 (+9)

Данные уточняются.