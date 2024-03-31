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Россияне потеряли еще 650 вояк и до полусотни артсистем

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 марта 2024, 08:38
Россияне потеряли еще 650 вояк и до полусотни артсистем
украинский воин, фото: 53 омбр

За сутки благодаря действиям украинских защитников на фронте стало меньше на 650 оккупантов, а также уничтожены 15 российских танков, 44 артсистемы и 7 средств ПВО.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 442170 (+650) человек,
  • танков - 6966 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 13304 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 11050 (+44) ед,
  • РСЗО - 1023 (+0) ед,
  • средства ПВО - 743 (+7) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8731 (+30),
  • крылатые ракеты - 2048 (+2),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14717 (+47) ед,
  • специальная техника - 1823 (+9)

Данные уточняются.

Темы: потери в войне
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