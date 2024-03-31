Россияне потеряли еще 650 вояк и до полусотни артсистем
Воскресенье, 31 марта 2024, 08:38
За сутки благодаря действиям украинских защитников на фронте стало меньше на 650 оккупантов, а также уничтожены 15 российских танков, 44 артсистемы и 7 средств ПВО.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 442170 (+650) человек,
- танков - 6966 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 13304 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 11050 (+44) ед,
- РСЗО - 1023 (+0) ед,
- средства ПВО - 743 (+7) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8731 (+30),
- крылатые ракеты - 2048 (+2),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14717 (+47) ед,
- специальная техника - 1823 (+9)
Данные уточняются.