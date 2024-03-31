В Одесі та районі 10 тисяч абонентів без світла через падіння уламків дрона – ОВА
Неділя, 31 березня 2024, 10:22
Станом на 10 годину ранку 31 березня без електропостачання в Одеській області перебувають 10 тисяч абонентів.
Джерело: Одеська ОВА
Деталі: Влада підтвердила, що уночі під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура Одещини.
Реклама:
Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів.
Люди не постраждали.
ВІДЕО ДНЯ