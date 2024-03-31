В Одесі та районі 10 тисяч абонентів без світла через падіння уламків дрона – ОВА

Станом на 10 годину ранку 31 березня без електропостачання в Одеській області перебувають 10 тисяч абонентів.

Джерело: Одеська ОВА

Деталі: Влада підтвердила, що уночі під прицілом ворога знову була енергетична інфраструктура Одещини.

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Падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб’єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів.

Люди не постраждали.