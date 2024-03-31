В Одессе и районе 10 тысяч абонентов без света из-за падения обломков дрона - ОВА

По состоянию на 10 часов утра 31 марта без электроснабжения в Одесской области находятся 10 тысяч абонентов.

Источник: Одесская ОВА

Детали: Власти подтвердили, что ночью под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура Одесской области.

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Падение обломков сбитого дрона вызвало пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов.

Люди не пострадали.