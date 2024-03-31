Російським та білоруським спортсменам не будуть раді у Парижі під час Олімпіади – мер

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що російським і білоруським спортсменам "не будуть раді" на Олімпійських іграх, які цього року відбудуться у французькій столиці.

Джерело: Ідальго, яку цитують AFP, "Європейська правда"

Деталі: "Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі", – сказала вона.

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Мер також висловила підтримку українським спортсменам і всьому українському народу.

Свої коментарі Ідальго зробила під час поїздки до Києва, де вона відвідала тренувальний центр для українських спортсменів.

Російські спортсмени можуть брати участь в Олімпійських іграх в Парижі, які триватимуть з 26 липня по 11 серпня, але тільки в нейтральному статусі.

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Крім того, Росії та Білорусі заборонили брати участь у церемонії відкриття, яка відбудеться на річці Сена в самому центрі міста.