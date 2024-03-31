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Российским и белорусским спортсменам не будут рады в Париже во время Олимпиады - мэр

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 31 марта 2024, 10:49
Российским и белорусским спортсменам не будут рады в Париже во время Олимпиады - мэр
Getty Images

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам "не будут рады" на Олимпийских играх, которые в этом году состоятся во французской столице.

Источник: Идальго, которую цитируют AFP, "Европейская правда"

Детали: "Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже", – сказала она.

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Мэр также выразила поддержку украинским спортсменам и всему украинскому народу.

Свои комментарии Идальго сделала во время поездки в Киев, где она посетила тренировочный центр для украинских спортсменов.

Российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх в Париже, которые продлятся с 26 июля по 11 августа, но только в нейтральном статусе.

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Кроме того, России и Беларуси запретили участвовать в церемонии открытия, которая состоится на реке Сена в самом центре города.

Темы: РосcияОлимпиадаФранция
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