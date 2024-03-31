ФСБ провела "контртерористичну операцію" у Дагестані

ФСБ повідомила, нібито кілька годин ловила "терористів" у двох містах Дагестану.

Джерело: ТАСС, НАК РФ, Mash

Деталі: Вночі стало відомо, що спецпризначенці ФСБ заблокували "терористів" у кількох житлових кварталах Махачкали та Каспійська.

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Росіяни без подробиць заявили, нібито "було отримано інформацію про місцезнаходження озброєних осіб, причетних до терористичної діяльності".

Уже вранці ФСБ відзвітувала, що затримала трьох осіб, які нібито планували вчинити терористичні злочини.

Під час огляду місць затримання "виявлено автоматичну зброю, боєприпаси та готовий до застосування СВП".

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За словами ФСБ, в особовому складі під час затримання немає жертв.