ФСБ провела "контртеррористическую операцию" в Дагестане

ФСБ сообщила, якобы несколько часов ловила "террористов" в двух городах Дагестана.

Источник: ТАСС, НАК РФ, Mash

Детали: Ночью стало известно, что спецназ ФСБ заблокировал "террористов" в нескольких жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.

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Россияне без подробностей заявили, якобы "была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности".

Уже утром ФСБ отчиталась, что задержала трех человек, которые якобы планировали совершить террористические преступления.

При осмотре мест задержания "обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ".

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По словам ФСБ, в личном составе при задержании нет жертв.