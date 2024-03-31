ФСБ провела "контртеррористическую операцию" в Дагестане
Воскресенье, 31 марта 2024, 11:05
ФСБ сообщила, якобы несколько часов ловила "террористов" в двух городах Дагестана.
Источник: ТАСС, НАК РФ, Mash
Детали: Ночью стало известно, что спецназ ФСБ заблокировал "террористов" в нескольких жилых кварталах Махачкалы и Каспийска.
Реклама:
Россияне без подробностей заявили, якобы "была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности".
Уже утром ФСБ отчиталась, что задержала трех человек, которые якобы планировали совершить террористические преступления.
При осмотре мест задержания "обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ".
ВИДЕО ДНЯ
По словам ФСБ, в личном составе при задержании нет жертв.