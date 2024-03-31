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Після ударів по Севастополю Росія намагається захистити порт у Новоросійську – розвідка Британії

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 31 березня 2024, 12:13
Після ударів по Севастополю Росія намагається захистити порт у Новоросійську – розвідка Британії
усі фото: міноборони британії

Розвідка Великої Британії розповіла, що Росія намагається захистити свої об’єкти в порту Новоросійська від атак з боку України.

Джерело: огляд британського Міноборони за 31 березня, "Європейська правда"

Деталі: Опублікований у Twitter (X) супутниковий знімок входу в порт Новоросійська свідчить, що він тепер частково перекритий баржами для зниження ймовірності прориву українських надводних дронів.

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Розвідка нагадує, що після серії успішних ударів України по порту Севастополя Новоросійськ став критично важливим для захисту найцінніших активів Чорноморського флоту РФ.

У відомстві зазначили, що колишній командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов був замінений після того, як Україна досягла успіхів у застосуванні надводних дронів проти російських цілей як у морі, так і в порту.

Його наступник, віцеадмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом вжиття додаткових превентивних і оборонних заходів, в тому числі звуження проходу до портових споруд, додали у розвідці.

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Теми: Росіяфлотпорти
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