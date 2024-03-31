После ударов по Севастополю Россия пытается защитить порт в Новороссийске - разведка Британии

Разведка Великобритании рассказала, что Россия пытается защитить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.

Источник: обзор британского Минобороны за 31 марта, "Европейская правда"

Детали: Опубликованный в Twitter (X) спутниковый снимок входа в порт Новороссийска свидетельствует, что он теперь частично перекрыт баржами для снижения вероятности прорыва украинских надводных дронов.

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Разведка напоминает, что после серии успешных ударов Украины по порту Севастополя Новороссийск стал критически важным для защиты ценнейших активов Черноморского флота РФ.

В ведомстве отметили, что бывший командующий Черноморского флота Виктор Соколов был заменен после того, как Украина достигла успехов в применении надводных дронов против российских целей как в море, так и в порту.

Его преемник, вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, пытался повысить шансы на выживание российских кораблей путем принятия дополнительных превентивных и оборонительных мер, в том числе сужение прохода к портовым сооружениям, добавили в разведке.