После ударов по Севастополю Россия пытается защитить порт в Новороссийске - разведка Британии
Разведка Великобритании рассказала, что Россия пытается защитить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.
Источник: обзор британского Минобороны за 31 марта, "Европейская правда"
Детали: Опубликованный в Twitter (X) спутниковый снимок входа в порт Новороссийска свидетельствует, что он теперь частично перекрыт баржами для снижения вероятности прорыва украинских надводных дронов.
Разведка напоминает, что после серии успешных ударов Украины по порту Севастополя Новороссийск стал критически важным для защиты ценнейших активов Черноморского флота РФ.
В ведомстве отметили, что бывший командующий Черноморского флота Виктор Соколов был заменен после того, как Украина достигла успехов в применении надводных дронов против российских целей как в море, так и в порту.
Его преемник, вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, пытался повысить шансы на выживание российских кораблей путем принятия дополнительных превентивных и оборонительных мер, в том числе сужение прохода к портовым сооружениям, добавили в разведке.