Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ заявила про збиття ракет і БПЛА над двома своїми областями

Роман ПетренкоНеділя, 31 березня 2024, 12:48
РФ заявила про збиття ракет і БПЛА над двома своїми областями
RM-70 "Вампір", фото: gagadget

Російське Міноборони заявило, що вранці 31 березня збивало над Бєлгородською та Ярославською областями ракети та безпілотники.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Над Бєлгородською областю нібито збито 10 українських реактивних снарядів, запущених із системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

Реклама:

Внаслідок роботи ППО окупантів загорівся один будинок, постраждала жінка.

Перед цим росіяни запевняють, що збили над Ярославською областю три БПЛА літакового типу.

Теми: безпілотникиРосіяППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Усі новини...
безпілотники
Росіяни атакували Україну "Шахедами"
Росіяни влучили в інфраструктурний об’єкт біля Полтави
Повітряні сили цієї ночі знищили 9 з 12 ворожих безпілотників. Чотири ракети збити не вдалося
Останні новини
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
16:42
Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною
16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
16:16
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України
16:08
фотоСирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
15:49
Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України
Усі новини...
Реклама: