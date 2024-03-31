РФ заявила про збиття ракет і БПЛА над двома своїми областями

Російське Міноборони заявило, що вранці 31 березня збивало над Бєлгородською та Ярославською областями ракети та безпілотники.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Над Бєлгородською областю нібито збито 10 українських реактивних снарядів, запущених із системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

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Внаслідок роботи ППО окупантів загорівся один будинок, постраждала жінка.

Перед цим росіяни запевняють, що збили над Ярославською областю три БПЛА літакового типу.