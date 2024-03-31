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РФ заявила о сбитии ракет и БПЛА над двумя своими областями

Роман ПетренкоВоскресенье, 31 марта 2024, 12:48
РФ заявила о сбитии ракет и БПЛА над двумя своими областями
RM-70 "Вампир", фото: gagadget

Российское Минобороны заявило, что утром 31 марта сбивала над Белгородской и Ярославской областями ракеты и беспилотники.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Над Белгородской областью якобы сбиты 10 украинских реактивных снарядов, запущенных с системы залпового огня RM-70 "Вампир".

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Перед этим россияне уверяют, что сбили над Ярославской областью три БПЛА самолетного типа.

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Темы: беспилотникиРосcияПВО
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