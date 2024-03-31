РФ заявила о сбитии ракет и БПЛА над двумя своими областями
Воскресенье, 31 марта 2024, 12:48
Российское Минобороны заявило, что утром 31 марта сбивала над Белгородской и Ярославской областями ракеты и беспилотники.
Источник: Минобороны РФ
Детали: Над Белгородской областью якобы сбиты 10 украинских реактивных снарядов, запущенных с системы залпового огня RM-70 "Вампир".
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Вследствие работы ППО оккупантов загорелся один дом, пострадала женщина.
Перед этим россияне уверяют, что сбили над Ярославской областью три БПЛА самолетного типа.
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