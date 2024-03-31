Кличко допускає новий наступ росіян на Київ

Мер Києва Віталій Кличко допускає, що місто може знову стати ціллю для сухопутних військ Росії.

Джерело: Кличко в інтерв'ю Bild

Пряма мова Кличка: "Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця - це серце країни.

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Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін прийме таке рішення, це буде криваве рішення".

Деталі: Кличко, стоячи перед зруйнованим житловим будинком, у який кілька днів тому влучила ракета, закликає Захід посилити підтримку України: "Нам терміново потрібно більше засобів ППО, більше зенітних ракет!".

Він також прокоментував слова деяких західних політиків про переговори або заморожування війни: "Це неправильне ставлення, натомість нам потрібна більша підтримка. Ми не віддамо Росії жодних територій. Це не може бути компромісом".