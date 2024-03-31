Кличко допускает новое наступление россиян на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что город может снова стать целью для сухопутных войск России.

Источник: Кличко в интервью Bild

Прямая речь Кличко: "Киев был и остаётся мишенью для Путина, потому что столица — это сердце страны.

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Но мы гораздо лучше подготовлены к этому, чем два года назад. Если Путин примет такое решение, это будет кровавое решение".

Детали: Кличко стоит перед разрушенным жилым домом, в который несколько дней назад попала ракета, он призывает Запад усилить поддержку Украины: "Нам срочно нужно больше средств ПВО, больше зенитных ракет!".

Он также прокомментировал слова некоторых западных политиков о переговорах или замораживании войны: "Это неправильное отношение, вместо этого нам нужна большая поддержка. Мы не отдадим России никаких территорий. Это не может быть компромиссом".