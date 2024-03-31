Зеленський у Бучі: Щоб починати такі агресії, Росія зробила ненависть своєю ідеологією

Президент Володимир Зеленський у другу річницю звільнення Київщини від російських окупантів ушанував пам’ять українців, убитих під час окупації Бучанської громади.

Джерело: сайт президента, Зеленський у Telegram

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Деталі: Зеленський встановив лампадку до Стіни пам’яті біля церкви Святого Апостола Андрія Первозваного та Всіх Святих у Бучі. Стіна пам’яті складається з кількох стел, на кожній із яких – таблички з викарбуваними іменами загиблих. Наразі меморіал містить 509 імен цивільних громадян, яких вдалося ідентифікувати. Деякі таблички поки що безіменні.

Пряма мова Зеленського: "У цієї війни – глобальне значення… І вбиті окупантами наші люди, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви. Бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає.

Щоб розпочинати такі агресії проти інших, Росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство й ненависть своєю ідеологією. Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння – що саме вони хочуть знищити".

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Довідково: Російська армія увійшла до Бучі 27 лютого 2022 року. За 33 дні окупації військові РФ скоїли в Бучанському районі понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили більш як 1400 цивільних жителів, зокрема 37 дітей. Збройні Сили України звільнили місто 31 березня.