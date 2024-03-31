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Зеленский в Буче: Чтобы начинать такие агрессии, Россия сделала ненависть своей идеологией

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 16:22
Зеленский в Буче: Чтобы начинать такие агрессии, Россия сделала ненависть своей идеологией
Зеленский в Буче 31 марта 2024 года, фото ОП

Президент Владимир Зеленский во вторую годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов почтил память украинцев, убитых во время оккупации Бучанской общины.

Источник: сайт президента, Зеленский в Telegram

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Детали: Зеленский установил лампадку к Стене памяти возле церкви Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче. Стена памяти состоит из нескольких стел, на каждой из которых – таблички с выгравированными именами погибших. Сейчас мемориал содержит 509 имен гражданских граждан, которых удалось идентифицировать. Некоторые таблички пока безымянные.

Прямая речь Зеленского: "У этой войны – глобальное значение... И убитые оккупантами наши люди, чьи тела лежали на улицах Бучи, были свидетельствами, что никому в мире нельзя оставаться в стороне от этой битвы. Потому что именно здесь, в Украине, защищая наших людей, нашу жизнь, наше государство, человечность побеждает.

Чтобы начинать такие агрессии против других, Россия сначала уничтожила в себе мораль и сделала насилие и ненависть своей идеологией. Такие системы не останавливаются просто так. Сила их останавливает. Единство их останавливает. Решительность и понимание – что именно они хотят уничтожить".

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Справочно: Российская армия вошла в Бучу 27 февраля 2022 года. За 33 дня оккупации военные РФ совершили в Бучанском районе более 9 тысяч военных преступлений и убили более 1400 гражданских жителей, в том числе 37 детей. Вооруженные Силы Украины освободили город 31 марта.

Темы: ЗеленскийБучаоккупациявойна
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