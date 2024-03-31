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Зеленський записав звернення з Бородянки: Україна обов’язково переможе

Катерина ТищенкоНеділя, 31 березня 2024, 18:46
Зеленський записав звернення з Бородянки: Україна обов’язково переможе
Володимир Зеленський у зверненні 31 березня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні з Бородянки на Київщині запевнив, що Україна обов’язково переможе у війні.

Джерело: звернення президента

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Пряма мова: "Вже два роки минуло, як цими днями наші воїни, усі наші люди вигнали російських окупантів із Київщини. Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун були місцями боїв, місцями боротьби українців за свою країну, за своє життя, за свій дім, вільний від зла.

Сьогодні ми вшановуємо силу кожного й кожної, хто тоді вистояв, зараз б’ється, працює та обов’язково принесе волю всій нашій землі, кожному місту, кожному селу України, які Росія хоче привласнити, але які їй доведеться віддати – віддати українцям. Наші люди, наш дух, наша сила це забезпечать. Українці мурують, а не руйнують. Рятують життя, а не лізуть до інших неситим оком, як Москва.

Україна обов’язково переможе. Головне – не втрачати віри в себе, у наших людей і не втрачати жодного дня, коли можна додати для України результатів. Тому встала Україна й розвіє тьму неволі".

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Деталі: Президент подякував усім, хто допомагає Україні, а також військовим.

"За бої цього тижня особливо варто відзначити 95-ту бригаду, "Сімдесятдевʼятку" ДШВ, 44-ту і 55-ту окремі артилерійські", - сказав він.

Зеленський записав своє звернення на фоні простреленого окупантами пам’ятника Тарасу Шевченку в Бородянці.

Теми: Зеленський
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