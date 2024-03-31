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Зеленский записал обращение из Бородянки: Украина обязательно победит

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 18:46
Зеленский записал обращение из Бородянки: Украина обязательно победит
Владимир Зеленский в обращении 31 марта, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении из Бородянки Киевской области заверил, что Украина обязательно победит в войне.

Источник: обращение президента

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Прямая речь: "Уже два года прошло, как в эти дни наши воины, все наши люди выгнали российских оккупантов из Киевской области. Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун были местами боев, местами борьбы украинцев за свою страну, за свою жизнь, за свой дом, свободный от зла.

Сегодня мы чтим силу каждого и каждой, кто тогда выстоял, сейчас бьется, работает и обязательно принесет свободу всей нашей земле, каждому городу, каждому селу Украины, которые Россия хочет присвоить, но которые ей придется отдать – отдать украинцам. Наши люди, наш дух, наша сила это обеспечат. Украинцы строят, а не разрушают. Спасают жизни, а не лезут к другим ненасытным глазом, как Москва.

Украина обязательно победит. Главное – не терять веры в себя, в наших людей и не терять ни одного дня, когда можно добавить для Украины результатов. Поэтому встала Украина и развеет тьму неволи".

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Детали: Президент поблагодарил всех, кто помогает Украине, а также военных.

"За бои на этой неделе особенно стоит отметить 95-ю бригаду, "Семьдесят девятку" ДШВ, 44-ю и 55-ю отдельные артиллерийские", - сказал он.

Зеленский записал свое обращение на фоне простреленного оккупантами памятника Тарасу Шевченко в Бородянке.

Темы: Зеленский
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