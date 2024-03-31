Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили ракетою по Херсонщині, поранили місцевих жителів

Катерина ТищенкоНеділя, 31 березня 2024, 19:19
Росіяни вдарили ракетою по Херсонщині, поранили місцевих жителів
залишки ворожої ракети, фото прокуратури

Внаслідок обстрілу росіянами Бериславського району Херсонщини у неділю вдень поранено двох цивільних.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "31 березня 2024 року, близько 15:15, збройні сили РФ вдарили по одному з населених пунктів Бериславського району. Попередньо атакували ракетою типу С-300.

Реклама:

В результаті вибуху постраждало двоє місцевих жителів. Обох доставляють у лікарню.

Пошкоджено приватні будинки, лії електропередач".

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба: Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України

Довічний термін отримав коригувальник, який навів "Іскандер" на піцерію в Краматорську

інфографікаОпитування: у лютому різко зменшилася кількість тих, хто схвалює діяльність Зеленського

інфографікаБільшість українців не підтримують вибори під час війни – опитування

Розвідка Британії: Збільшення атак не допомагає РФ просунутись на Новопавлівському напрямку

На межі блекауту: через обстріли ЗАЕС залишилася на одній лінії живлення

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Херсонська область
Над Одещиною ППО збила 8 "Шахедів", були пожежа і знеструмлення
На Херсонщині росіяни поранили медсестру і чоловіка
Росіяни атакували ракетами Херсонщину й Миколаївщину, є влучання
Останні новини
16:25
Уже понад 50%: в Україні все більше людей святкують Різдво 25 грудня
16:25
Пасивний захист врятував половину підстанцій "Укренерго" під час останніх атак РФ
16:12
На Ставці Сирський доповів Зеленському, як вдалося зупинити просування окупантів
16:02
За 2023 рік "Укрнафта" отримала понад 23 мільярда чистим прибутком
16:01
"Назвали речі своїми іменами". Голова Інституту нацпам'яті розказав, що буде з київським музеєм Булгакова
15:58
Кулеба: Німеччина негайно шукатиме системи Patriot для України
15:53
Які роботи вже імітують поведінку людей
15:37
Президент Польщі ініціює збільшення внесків у НАТО, щоб були як у холодну війну
15:34
КолонкаЦентр стратегічних комунікацій назвав чотири небезпеки месенджера Telegram
15:31
ВІДЕОРятувальник плаче на місці удару РФ: під час повторного обстрілу загинув його батько-вогнеборець
Усі новини...
Реклама: