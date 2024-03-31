Росіяни вдарили ракетою по Херсонщині, поранили місцевих жителів
Неділя, 31 березня 2024, 19:19
Внаслідок обстрілу росіянами Бериславського району Херсонщини у неділю вдень поранено двох цивільних.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Дослівно: "31 березня 2024 року, близько 15:15, збройні сили РФ вдарили по одному з населених пунктів Бериславського району. Попередньо атакували ракетою типу С-300.
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В результаті вибуху постраждало двоє місцевих жителів. Обох доставляють у лікарню.
Пошкоджено приватні будинки, лії електропередач".