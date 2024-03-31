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Россияне ударили ракетой по Херсонщине, ранили местных жителей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 19:19
Россияне ударили ракетой по Херсонщине, ранили местных жителей
остатки вражеской ракеты, фото прокуратуры

В результате обстрела россиянами Бериславского района Херсонщины в воскресенье днем ранены двое гражданских.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "31 марта 2024 года, около 15:15, вооруженные силы РФ ударили по одному из населенных пунктов Бериславского района. Предварительно атаковали ракетой типа С-300.

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В результате взрыва пострадали двое местных жителей. Обоих доставляют в больницу.

Повреждены частные дома, линии электропередач".

Темы: Херсонская областьвойна
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