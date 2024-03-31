Зеленський хоче розширити можливості для відновлення ветеранів у обласних лікарнях

Президент Володимир Зеленський виступає за розширення мережі відділень для відновлення ветеранів у обласних лікарнях паралельно з будівництвом центрів реабілітації.

Джерело: Зеленський під час поїздки до Бородянки на Київщині, повідомляє сайт президента

Деталі: Президент відвідав відновлений Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації, який російські окупанти вщент зруйнували в березні 2022 року.

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Зеленський наголосив, що поряд із будівництвом центрів реабілітації також треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів у обласних лікарнях.

Пряма мова Зеленського: "Це залежить не тільки від Міністерства ветеранів, а й від місцевої влади. І від Міністерства охорони здоров’я. Ми зустрічалися з прем’єр-міністром, з міністром охорони здоров’я, вони створюють велику мережу в обласних лікарнях. Це швидше, ніж побудувати цілий центр.

Сьогодні, у час війни, паралельний процес – це правильний підхід. При лікарнях треба це робити дуже швидко, тому що реабілітація потрібна зараз. Потрібно задіяти всі можливості, всю інфраструктуру і всі міністерства. Правильно, що всі разом це роблять".

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Більше деталей: Крім того, в Ірпені на Київщині Зеленський оглянув відремонтовані житлові будинки, котрі були пошкоджені внаслідок повномасштабного російського вторгнення в лютому – березні 2022 року.

Як розповіли президентові начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко та заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, в Ірпені, Гостомелі, Бородянці, у селах Мила та Бузова Бучанського району Київської області реалізується 18 проєктів із відновлення житлових багатоповерхівок. Нині їх готовність становить 80-90%, і днями роботи завершуватимуться.

Кравченко також розповів про відбудову лікарень, шкіл і садочків на Київщині, 80-90% із яких, за словами голови КОВА, вже відновлено.

Так, унаслідок повномасштабної російської агресії на Київщині було зруйновано та пошкоджено понад 29 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури. Наразі відновлено 17 тисяч із них.