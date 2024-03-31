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Зеленский хочет расширить возможности для восстановления ветеранов в областных больницах

Катерина ТищенкоВоскресенье, 31 марта 2024, 21:51
Зеленский хочет расширить возможности для восстановления ветеранов в областных больницах
Зеленский в центре социально-психологической реабилитации в Бородянке, фото ОП

Президент Владимир Зеленский выступает за расширение сети отделений для восстановления ветеранов в областных больницах параллельно со строительством центров реабилитации.

Источник: Зеленский во время поездки в Бородянку Киевской области, сообщает сайт президента

Детали: Президент посетил восстановленный Бородянский центр социально-психологической реабилитации, который российские оккупанты полностью разрушили в марте 2022 года.

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Зеленский отметил, что наряду со строительством центров реабилитации также надо расширять сеть отделений для восстановления ветеранов в областных больницах.

Прямая речь Зеленского: "Это зависит не только от Министерства ветеранов, но и от местных властей. И от Министерства здравоохранения. Мы встречались с премьер-министром, с министром здравоохранения, они создают большую сеть в областных больницах. Это быстрее, чем построить целый центр.

Сегодня, во время войны, параллельный процесс – это правильный подход. При больницах надо это делать очень быстро, потому что реабилитация нужна сейчас. Нужно задействовать все возможности, всю инфраструктуру и все министерства. Правильно, что все вместе это делают".

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Больше деталей: Кроме того, в Ирпене Киевской области Зеленский осмотрел отремонтированные жилые дома, которые были повреждены в результате полномасштабного российского вторжения в феврале – марте 2022 года.

Как рассказали президенту начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко и заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба, в Ирпене, Гостомеле, Бородянке, в селах Мила и Бузова Бучанского района Киевской области реализуется 18 проектов по восстановлению жилых многоэтажек. Сейчас их готовность составляет 80-90%, и на днях работы будут завершаться. 

Кравченко также рассказал о восстановлении больниц, школ и садиков на Киевщине, 80-90% из которых, по словам главы КОВА, уже восстановлено.

Так, в результате полномасштабной российской агрессии на Киевщине было разрушено и повреждено более 29 тысяч объектов социальной инфраструктуры. Сейчас восстановлено 17 тысяч из них.

Темы: Зеленскийветераныздоровьемедицина
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