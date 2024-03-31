Росіяни поранили на Донеччині 5 цивільних, в тому числі підлітка
Неділя, 31 березня 2024, 22:09
Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини у неділю поранено 5 цивільних, у тому числі 16-річного юнака.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Деталі: У неділю російські військові здійснили артилерійські обстріли м. Красногорівки, м. Курахового та с. Новоселидівки Покровського району.
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Дослівно: "Під приціл окупантів потрапили житлові квартали. Внаслідок ворожих атак зазнали поранень п’ятеро мирних мешканців: 82-річна жінка, двоє чоловіків 66 й 72 років та 63-річна дружина останнього, а також 16-річний юнак.
З тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості постраждалих доставлено до медичних закладів, де їм надається кваліфікована медична допомога.
В результаті обстрілів населених пунктів пошкоджені житлові будинки й господарські споруди".
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