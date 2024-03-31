Россияне ранили в Донецкой области 5 гражданских, в том числе подростка

В результате вражеских обстрелов Донетчины в воскресенье ранены 5 гражданских, в том числе 16-летний юноша.

Источник: Донецкая областная прокуратура

последствия обстрела Донетчины 31 марта, фото прокуратуры

Детали: В воскресенье российские военные совершили артиллерийские обстрелы г. Красногоровки, г. Курахово и с. Новоселидовка Покровского района.

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Дословно: "Под прицел оккупантов попали жилые кварталы. В результате вражеских атак получили ранения пятеро мирных жителей: 82-летняя женщина, двое мужчин 66 и 72 лет и 63-летняя жена последнего, а также 16-летний юноша.

С телесными повреждениями различной степени тяжести пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В результате обстрелов населенных пунктов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки".