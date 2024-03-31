Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Шевченківському районі Харкова.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі.

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Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз – без постраждалих.

Огляд місця триває. Тип озброєння встановлюється".

Деталі: Разом з тим, мер міста Ігор Терехов повідомив, що приліт стався поряд із житловою забудовою.

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Близько 22 години Повітряні сили двічі повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.