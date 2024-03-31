Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
Неділя, 31 березня 2024, 22:56
Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Шевченківському районі Харкова.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ
Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі.
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Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз – без постраждалих.
Огляд місця триває. Тип озброєння встановлюється".
Деталі: Разом з тим, мер міста Ігор Терехов повідомив, що приліт стався поряд із житловою забудовою.
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