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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова

Катерина ТищенкоНеділя, 31 березня 2024, 22:56
Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
Шевченківський район Харкова, Google maps

Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Шевченківському районі Харкова.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова у Шевченківському районі.

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Пошкоджені цивільні приміщення, автомобілі. Станом на зараз – без постраждалих.

Огляд місця триває. Тип озброєння встановлюється".

Деталі: Разом з тим, мер міста Ігор Терехов повідомив, що приліт стався поряд із житловою забудовою.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 22 години Повітряні сили двічі повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Теми: Харківвійна
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