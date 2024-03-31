Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова
Воскресенье, 31 марта 2024, 22:56
Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Шевченковском районе Харькова.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы ВСУ
Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова в Шевченковском районе.
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Повреждены гражданские помещения, автомобили. По состоянию на сейчас – без пострадавших.
Осмотр места продолжается. Тип вооружения устанавливается".
Детали: Вместе с тем, мэр города Игорь Терехов сообщил, что прилет произошел рядом с жилой застройкой.
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Около 22 часов Воздушные силы дважды сообщали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.