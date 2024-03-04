Банди Гаїті взяли штурмом в’язницю і звільнили тисячі ув’язнених – ЗМІ
Озброєні банди взяли штурмом головну в'язницю в столиці Гаїті Порт-о-Пренсі, звільнивши більшість із 4 тисяч ув'язнених.
Джерело: BBC
Деталі: Видання зазначає, що переважна більшість з близько 4 000 чоловіків, які там утримувалися, втекли.
Серед затриманих були члени банди, яких звинувачують у причетності до вбивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році.
У публікації зазначається, що насильство на Гаїті, найбіднішій країні Америки, погіршилося в останні роки. Банди, які прагнуть усунути прем'єр-міністра Аріеля Анрі, контролюють 80% Порт-о-Пренса.
Останній сплеск насильства почався, коли прем'єр-міністр Аріель Анрі вирушив до Кенії домовлятися про розміщення на Гаїті міжнародного контингенту для боротьби з бандитизмом.
Саме тоді лідер однієї з банд Джиммі Шерізьє (на прізвисько "Барбекю") оголосив про об’єднаний напад банд з метою повалення Анрі.
Хвиля перестрілок призвела до загибелі чотирьох поліцейських і поранення п'ятьох.
Профспілка поліції Гаїті звернулася до військових з проханням допомогти укріпити в'язницю, але в суботу пізно ввечері в'язницю було взято штурмом.
BBC додає, що на Гаїті мали відбутися вибори, та Анрі мав піти у відставку 7 лютого, але цього не сталося.
Нагадаємо: Вдову колишнього президента Гаїті, Мартін Моїз, і колишнього прем'єр-міністра Клода Жозефа звинуватили у причетності до вбивства Жовенеля Моїза.
Передісторія:
- 7 липня група невідомих застрелила президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції. На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень. Також стріляли в дружину Моїза, але вона вижила після нападу. Вона припустила, що напад на її чоловіка здійснили з політичних причин, зокрема через референдум щодо змін до Конституції. За її словами, найманці "хочуть вбити мрію президента".
- Нейрохірург Аріель Генрі став лідером країни в липні, через два тижні після вбивства Моїза.
- Підозрюваний Джозеф Фелікс Бадіо раніше працював у Міністерстві юстиції Гаїті та приєднався до урядового підрозділу з боротьби з корупцією у березні 2013 року. Однак пізніше його звільнили після "серйозних порушень" етичних правил. Зараз він перебуває в розшуку. Окрім Бадіо, поліція Гаїті також оголосила в розшук Джона Джоела Джозефа, колишнього сенатора парламенту країни та противника партії "Тет Кале", до якої належав Моїз. Третьою підозрюваною особою став Родольф Джаар.
- У справі заарештовано понад 40 підозрюваних, у тому числі 18 колишніх колумбійських солдатів. Влада все ще шукають додаткових підозрюваних.