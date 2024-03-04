Банди Гаїті взяли штурмом в’язницю і звільнили тисячі ув’язнених – ЗМІ

Озброєні банди взяли штурмом головну в'язницю в столиці Гаїті Порт-о-Пренсі, звільнивши більшість із 4 тисяч ув'язнених.

Джерело: BBC

Деталі: Видання зазначає, що переважна більшість з близько 4 000 чоловіків, які там утримувалися, втекли.

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Серед затриманих були члени банди, яких звинувачують у причетності до вбивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році.

У публікації зазначається, що насильство на Гаїті, найбіднішій країні Америки, погіршилося в останні роки. Банди, які прагнуть усунути прем'єр-міністра Аріеля Анрі, контролюють 80% Порт-о-Пренса.

Останній сплеск насильства почався, коли прем'єр-міністр Аріель Анрі вирушив до Кенії домовлятися про розміщення на Гаїті міжнародного контингенту для боротьби з бандитизмом.

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Саме тоді лідер однієї з банд Джиммі Шерізьє (на прізвисько "Барбекю") оголосив про об’єднаний напад банд з метою повалення Анрі.

Хвиля перестрілок призвела до загибелі чотирьох поліцейських і поранення п'ятьох.

Профспілка поліції Гаїті звернулася до військових з проханням допомогти укріпити в'язницю, але в суботу пізно ввечері в'язницю було взято штурмом.

BBC додає, що на Гаїті мали відбутися вибори, та Анрі мав піти у відставку 7 лютого, але цього не сталося.

Нагадаємо: Вдову колишнього президента Гаїті, Мартін Моїз, і колишнього прем'єр-міністра Клода Жозефа звинуватили у причетності до вбивства Жовенеля Моїза.

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