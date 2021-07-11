Вдова президента Гаїті вперше після його вбивства зробила заяву

Вдова вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза вперше зробила публічну заяву.

Джерело: Мартін Моїз, цитує ВВС

Пряма мова: "Ми не можемо дозволити, щоб кров президента Жовенеля Моїза, мого чоловіка, нашого президента, якого ми любимо і який любив нас, була пролита марно".

Деталі: Вдова президента Гаїті описала момент убивства її чоловіка.

Мартін Моїз сказала, що напад стався так швидко, що її чоловік Жовенель не встиг "сказати жодного слова".

Вдова Моїза також постраждала внаслідок нападу, після чого її доставили в лікарню Маямі.

Вона припустила, що напад на її чоловіка здійснили з політичних причин, зокрема через референдум щодо змін до Конституції.

За її словами, найманці "хочуть вбити мрію президента".

Передісторія: