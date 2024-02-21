Вдову президента Гаїті звинувачують у причетності до його вбивства – ЗМІ

Вдову колишнього президента Гаїті, Мартін Моїз, і колишнього прем'єр-міністра Клода Жозефа звинуватили у причетності до вбивства Жовенеля Моїза.

Джерело: CNN із посиланням на документи суду

Деталі: Видання зазначає, що вдова Моїза і Жозеф є в числі понад 50 осіб, яким пред'явлено звинувачення у вбивстві колишнього президента.

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У документі, датованому 25 січня і оприлюдненому гаїтянським сайтом AyiboPost у понеділок, суддя заявив, що Мартін Моїз вступила у змову з колишнім прем'єр-міністром з метою зміни президента.

Суддя закликав заарештувати і судити обвинувачених.

У заяві Жозеф заперечив свою причетність до вбивства і звинуватив нинішнього прем'єр-міністра Аріеля Анрі у "використанні гаїтянської системи правосуддя в якості зброї".

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"Їм не вдалося вбити мене і Мартін Моїз 7 липня 2021 року, тепер вони використовують гаїтянську систему правосуддя для просування своїх макіавеллістських планів, – заявив Жозеф. – Я не припиню свою боротьбу проти уряду, який вбиває гаїтянський народ".

Жозеф додав, що він закликав міжнародну спільноту до розслідування, коли виконував обов'язки тимчасового прем'єр-міністра Гаїті після вбивства Моїза.

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