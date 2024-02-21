Вдову президента Гаїті звинувачують у причетності до його вбивства – ЗМІ
Вдову колишнього президента Гаїті, Мартін Моїз, і колишнього прем'єр-міністра Клода Жозефа звинуватили у причетності до вбивства Жовенеля Моїза.
Джерело: CNN із посиланням на документи суду
Деталі: Видання зазначає, що вдова Моїза і Жозеф є в числі понад 50 осіб, яким пред'явлено звинувачення у вбивстві колишнього президента.
У документі, датованому 25 січня і оприлюдненому гаїтянським сайтом AyiboPost у понеділок, суддя заявив, що Мартін Моїз вступила у змову з колишнім прем'єр-міністром з метою зміни президента.
Суддя закликав заарештувати і судити обвинувачених.
У заяві Жозеф заперечив свою причетність до вбивства і звинуватив нинішнього прем'єр-міністра Аріеля Анрі у "використанні гаїтянської системи правосуддя в якості зброї".
"Їм не вдалося вбити мене і Мартін Моїз 7 липня 2021 року, тепер вони використовують гаїтянську систему правосуддя для просування своїх макіавеллістських планів, – заявив Жозеф. – Я не припиню свою боротьбу проти уряду, який вбиває гаїтянський народ".
Жозеф додав, що він закликав міжнародну спільноту до розслідування, коли виконував обов'язки тимчасового прем'єр-міністра Гаїті після вбивства Моїза.
Передісторія:
- 7 липня група невідомих застрелила президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції. На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень. Також стріляли в дружину Моїза, але вона вижила після нападу. Вона припустила, що напад на її чоловіка здійснили з політичних причин, зокрема через референдум щодо змін до Конституції. За її словами, найманці "хочуть вбити мрію президента".
- Нейрохірург Аріель Генрі став лідером країни в липні, через два тижні після вбивства Моїза.
- Підозрюваний Джозеф Фелікс Бадіо раніше працював у Міністерстві юстиції Гаїті та приєднався до урядового підрозділу з боротьби з корупцією у березні 2013 року. Однак пізніше його звільнили після "серйозних порушень" етичних правил. Зараз він перебуває в розшуку. Окрім Бадіо, поліція Гаїті також оголосила в розшук Джона Джоела Джозефа, колишнього сенатора парламенту країни та противника партії "Тет Кале", до якої належав Моїз. Третьою підозрюваною особою став Родольф Джаар.
- У справі заарештовано понад 40 підозрюваних, у тому числі 18 колишніх колумбійських солдатів. Влада все ще шукають додаткових підозрюваних.