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Вдову президента Гаїті звинувачують у причетності до його вбивства – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 21 лютого 2024, 01:52
Вдову президента Гаїті звинувачують у причетності до його вбивства – ЗМІ
Мартін Моїз, фото: Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency via Getty Images

Вдову колишнього президента Гаїті, Мартін Моїз, і колишнього прем'єр-міністра Клода Жозефа звинуватили у причетності до вбивства Жовенеля Моїза.

Джерело: CNN із посиланням на документи суду

Деталі: Видання зазначає, що вдова Моїза і Жозеф є в числі понад 50 осіб, яким пред'явлено звинувачення у вбивстві колишнього президента.

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У документі, датованому 25 січня і оприлюдненому гаїтянським сайтом AyiboPost у понеділок, суддя заявив, що Мартін Моїз вступила у змову з колишнім прем'єр-міністром з метою зміни президента.

Суддя закликав заарештувати і судити обвинувачених.

У заяві Жозеф заперечив свою причетність до вбивства і звинуватив нинішнього прем'єр-міністра Аріеля Анрі у "використанні гаїтянської системи правосуддя в якості зброї".

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"Їм не вдалося вбити мене і Мартін Моїз 7 липня 2021 року, тепер вони використовують гаїтянську систему правосуддя для просування своїх макіавеллістських планів, – заявив Жозеф. – Я не припиню свою боротьбу проти уряду, який вбиває гаїтянський народ".

Жозеф додав, що він закликав міжнародну спільноту до розслідування, коли виконував обов'язки тимчасового прем'єр-міністра Гаїті після вбивства Моїза.

Передісторія:

  • 7 липня група невідомих застрелила президента Гаїті Жовенеля Моїза у його резиденції. На тілі Моїза зафіксували 12 вогнепальних поранень. Також стріляли в дружину Моїза, але вона вижила після нападу. Вона припустила, що напад на її чоловіка здійснили з політичних причин, зокрема через референдум щодо змін до Конституції. За її словами, найманці "хочуть вбити мрію президента".
  • Нейрохірург Аріель Генрі став лідером країни в липні, через два тижні після вбивства Моїза.
  • Підозрюваний Джозеф Фелікс Бадіо раніше працював у Міністерстві юстиції Гаїті та приєднався до урядового підрозділу з боротьби з корупцією у березні 2013 року. Однак пізніше його звільнили після "серйозних порушень" етичних правил. Зараз він перебуває в розшуку. Окрім Бадіо, поліція Гаїті також оголосила в розшук Джона Джоела Джозефа, колишнього сенатора парламенту країни та противника партії "Тет Кале", до якої належав Моїз. Третьою підозрюваною особою став Родольф Джаар. 
  • У справі заарештовано понад 40 підозрюваних, у тому числі 18 колишніх колумбійських солдатів. Влада все ще шукають додаткових підозрюваних.

Теми: вбивство
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