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Влучання "Шахеда" у будинок в Одесі, де загинули 12 людей: ще 2 − у важкому стані

Ірина БалачукПонеділок, 4 березня 2024, 11:56
Влучання Шахеда у будинок в Одесі, де загинули 12 людей: ще 2 − у важкому стані
Знищений російським "Шахедом" будинок в Одесі. Фото ДСНС

У результаті влучання російського "Шахеда" у багатоповерхівку в Одесі 2 березня загинули 12 людей і постраждали ще 20, двоє з яких перебувають у реанімації у важкому стані.

Джерело: Департамент охорони здоров'я Одеської ОВА у Facebook

Дослівно департамент: "Всього постраждало 20 осіб, у тому числі 1 вагітна. На стаціонарному лікуванні залишається 3 осіб. 2 людини перебувають в реанімаційному відділені, їх загальний стан важкий, 1 особа у середньому ступені тяжкості отримує лікування в травматологічному відділенні".

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Деталі: Повідомляється, що медики надають постраждалим необхідну допомогу.

У результаті цієї атаки загинули 12 осіб, з них – 5 дітей: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергій, якому у липні мало виповнитися 10 років.

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Теми: ОдесаШахед
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