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ГУР показало момент знищення корабля "Сергій Котов"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 5 березня 2024, 10:33
ГУР показало момент знищення корабля Сергій Котов
Скрін з відео удару по кораблю Сергій Котов ГУР МОУ

Українська розвідка оприлюднила відео з дронів, які потопили російський патрульний корабель "Сергій Котов".

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: На відео видно, що в операції брали участь кілька дронів.

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Теми: розвідкакорабліЧорне моребезпілотники
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