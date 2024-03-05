ГУР показало момент знищення корабля "Сергій Котов"
Вівторок, 5 березня 2024, 10:33
Українська розвідка оприлюднила відео з дронів, які потопили російський патрульний корабель "Сергій Котов".
Джерело: ГУР МОУ
Деталі: На відео видно, що в операції брали участь кілька дронів.
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомлялося, що у Керчі вночі 5 березня лунали вибухи, а Кримський міст був перектитий понад 8 годин. Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух, а російські пабліки писали, що безпілотники потопили патрульний корабель "Сергей Котов".
- Пізніше співрозмовник УП в ГУР МОУ підтвердив, що внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня був уражений російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".
- Згодом Головне управління розвідки Міноборони офіційно заявило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потопили російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергій Котов".
- У результаті атаки морськими дронами російського корабля "Сергій Котов" є загиблі та поранені, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.