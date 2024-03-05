"Сергія Котова" з гелікоптером на борту знищило п′ять морських дронів – перехоплення ГУР
Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупантів з подробицями знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов".
Джерело: перехоплення ГУР розмови командира 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), у чиєму підпорядкуванні перебував "Сергій Котов", джерела УП
Пряма мова: "Зрозуміло, що ви все це знаєте. Нашу трагічну подію нічну. Відповідно в 0.50 безекіпажнимим катерами у кількості 5 одиниць було атаковано малий патрульний корабель "Котов", який разом з нами несе бойове чергування з протиповітряної оборони, та знаходиться він у мене, відповідно, на управлінні".
Деталі: Окупант повідомив, що "Сергій Котов" був атакований 5-ма безекіпажнимим кораблями (БЕКами), на його борту знаходився також вертоліт.
За даними джерел "Української правди", було знищено корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29 (подальший розвиток вертольота Ка-27).
Для розміщення палубної авіації на патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також ємності для зберігання запасів авіаційного палива.
Екіпаж "Сергія Котова" уперше відпрацював прийом на палубу гелікоптера у 2021 році.
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Керчі вночі 5 березня лунали вибухи, а Кримський міст був перектитий понад 8 годин. Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух, а російські пабліки писали, що безпілотники потопили патрульний корабель "Сергей Котов".
- Пізніше співрозмовник УП в ГУР МОУ підтвердив, що внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня був уражений російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".
- Згодом Головне управління розвідки Міноборони офіційно заявило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потопили російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергій Котов".
- У результаті атаки морськими дронами російського корабля "Сергій Котов" є загиблі та поранені, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.