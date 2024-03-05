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"Сергія Котова" з гелікоптером на борту знищило п′ять морських дронів – перехоплення ГУР

Станіслав ПогоріловВівторок, 5 березня 2024, 12:30
Сергія Котова з гелікоптером на борту знищило п′ять морських дронів – перехоплення ГУР
ілюстративне фото з відкритих джерел

Українська розвідка оприлюднила перехоплення розмови окупантів з подробицями знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов".

Джерело: перехоплення ГУР розмови командира 184 бригади кораблів охорони водного району (Новоросійськ), у чиєму підпорядкуванні перебував "Сергій Котов", джерела УП

Пряма мова: "Зрозуміло, що ви все це знаєте. Нашу трагічну подію нічну. Відповідно в 0.50 безекіпажнимим катерами у кількості 5 одиниць було атаковано малий патрульний корабель "Котов", який разом з нами несе бойове чергування з протиповітряної оборони, та знаходиться він у мене, відповідно, на управлінні".

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Деталі: Окупант повідомив, що "Сергій Котов" був атакований 5-ма безекіпажнимим кораблями (БЕКами), на його борту знаходився також вертоліт.

За даними джерел "Української правди", було знищено корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29 (подальший розвиток вертольота Ка-27).

Для розміщення палубної авіації на патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик, ангар, а також ємності для зберігання запасів авіаційного палива.

ВІДЕО ДНЯ

Екіпаж "Сергія Котова" уперше відпрацював прийом на палубу гелікоптера у 2021 році.

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Передісторія:

Теми: розвідкакорабліЧорне моребезпілотники
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