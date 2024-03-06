У Держдепі США вважають, що українці ще мають "сюрпризи в запасі"

Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що українці можуть досягати перемог на полі бою. Вони не раз це показували .

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова: "Нещодавно у Чорному морі вони потопили черговий російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням".

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Передісторія: