У Держдепі США вважають, що українці ще мають "сюрпризи в запасі"
Середа, 6 березня 2024, 01:24
Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що українці можуть досягати перемог на полі бою. Вони не раз це показували .
Джерело: "Голос Америки"
Пряма мова: "Нещодавно у Чорному морі вони потопили черговий російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням".
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Керчі вночі 5 березня лунали вибухи, а Кримський міст був перектитий понад 8 годин. Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух, а російські пабліки писали, що безпілотники потопили патрульний корабель "Сергей Котов".
- Пізніше співрозмовник УП в ГУР МОУ підтвердив, що внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня був уражений російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".
- Згодом Головне управління розвідки Міноборони офіційно заявило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потопили російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергій Котов".
- У результаті атаки морськими дронами російського корабля "Сергій Котов" є загиблі та поранені, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.