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У Держдепі США вважають, що українці ще мають "сюрпризи в запасі"

Олена ІвашківСереда, 6 березня 2024, 01:24
У Держдепі США вважають, що українці ще мають сюрпризи в запасі
Метью Міллер, фото з відкритих джерел

Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що українці можуть досягати перемог на полі бою. Вони не раз це показували .

Джерело: "Голос Америки"

Пряма мова: "Нещодавно у Чорному морі вони потопили черговий російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням".

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Теми: СШАдопомога Україні
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