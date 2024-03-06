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"Справи Майдану": ексзаступник командира кримського "Беркуту" отримав вирок у 15 років тюрми

Валентина РоманенкоСереда, 6 березня 2024, 14:38
Справи Майдану: ексзаступник командира кримського Беркуту отримав вирок у 15 років тюрми
Сергій Марченко. фото з відкритих джерел

Колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут" Сергія Марченка засуджено до 15 років ув’язнення.

Джерело: Офіс генпрокурора, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно: "За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів.

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Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Також засудженого позбавлено спеціального звання – підполковника міліції".

Деталі: За даними "Української правди", йдеться про Сергія Марченка.

Прокурори у суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок таких дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм було заподіяно тілесних ушкоджень.

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Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим.

Теми: ЄвромайданОфіс генпрокурора
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