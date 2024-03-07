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ISW оцінив можливість України перехопити ініціативу в росіян на полі бою

Ольга Глущенко Четвер, 7 березня 2024, 04:36
ISW оцінив можливість України перехопити ініціативу в росіян на полі бою
українські воїни на полі бою, ілюстративне фото Генштабу

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що з точки зору оперативної доцільності Україна повинна перехопити ініціативу в російських загарбників, однак затримки з надання західної допомоги відкладуть зусилля Сил оборони.

Джерело: ISW

Деталі: Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 6 березня, що Україна спробує перехопити ініціативу і провести контрнаступальні дії у 2024 році

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На думку аналітиків, спроба України перехопити ініціативу у 2024 році має підстави з точки зору оперативної доцільності.

"Росія зможе визначати місце, час, масштаб і вимоги до бойових дій в Україні доти, доки вона зберігатиме ініціативу на всьому театрі воєнних дій, що може дозволити РФ змусити Україну витрачати матеріальні засоби і живу силу на реактивні оборонні операції, позбавляючи Україну можливості накопичити матеріальні засоби, необхідні для майбутніх контрнаступальних операцій", – ідеться у звіті.

ISW продовжує оцінювати, що для України було б нерозумно поступатися перевагою ініціативи на всьому театрі воєнних дій Росії на довший час, ніж це необхідно.

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Однак, додають експерти, подальші затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, відкладуть українські зусилля з повернення собі ініціативи на всьому театрі військових дій.

"Дефіцит матеріальних засобів змушує українські війська доукомплектовувати їх, а невизначеність щодо майбутньої допомоги, ймовірно, обмежує українське оперативне планування.

Затримки з критично важливою допомогою змусять Україну приймати складні рішення щодо розподілу ресурсів між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та поточними українськими оборонними операціями проти російських нападників, які наразі утримують ініціативу", – зазначають в огляді.

Ключові висновки ISW за 6 березня:

  • Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 6 березня, що Україна спробує перехопити ініціативу і провести контрнаступальні дії у 2024 році.
  • У ніч з 5 на 6 березня та 6 березня російські війська здійснили відносно велику серію безпілотних та ракетних ударів по Україні, включаючи удари по Одесі під час візиту президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
  • Кремлівські чиновники продовжують посилатися на ядерні загрози в рамках триваючих російських інформаційних операцій, спрямованих на ослаблення підтримки України з боку Заходу і стримування допомоги Україні.
  • Керівник Міжнародного МАГАТЕ Рафаель Гроссі і президент Росії Володимир Путін обговорили безпеку Запорізької атомної електростанції і питання ядерної безпеки 6 березня в Сочі, Росія.
  • Путін зустрівся з головою проросійського регіону Молдови Гагаузія Євгенією Гуцул 6 березня і запевнив у підтримці з боку Росії.
  • Молдова призупиняє дію Договору про звичайні збройні сили в Європі часів холодної війни 6 березня.
  • За повідомленням ГУР, Україна 6 березня завдала удару з безпілотника по гірничо-збагачувальному комбінату в Курській області.
  • Вірменія, схоже, вживає обмежених заходів для скорочення двосторонньої співпраці з Росією у сфері безпеки поза межами своєї участі в очолюваній Росією ОДКБ.
  • Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Куп'янська і Донецька, а також у західній частині Запорізької області.
  • Російська правова система продовжує намагатися використовувати російську систему кримінального правосуддя для розширення бази вербування РФ.

Теми: ISWвійнадопомога Україні
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