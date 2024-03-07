ISW оцінив можливість України перехопити ініціативу в росіян на полі бою

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що з точки зору оперативної доцільності Україна повинна перехопити ініціативу в російських загарбників, однак затримки з надання західної допомоги відкладуть зусилля Сил оборони.

Джерело: ISW

Деталі: Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 6 березня, що Україна спробує перехопити ініціативу і провести контрнаступальні дії у 2024 році

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На думку аналітиків, спроба України перехопити ініціативу у 2024 році має підстави з точки зору оперативної доцільності.

"Росія зможе визначати місце, час, масштаб і вимоги до бойових дій в Україні доти, доки вона зберігатиме ініціативу на всьому театрі воєнних дій, що може дозволити РФ змусити Україну витрачати матеріальні засоби і живу силу на реактивні оборонні операції, позбавляючи Україну можливості накопичити матеріальні засоби, необхідні для майбутніх контрнаступальних операцій", – ідеться у звіті.

ISW продовжує оцінювати, що для України було б нерозумно поступатися перевагою ініціативи на всьому театрі воєнних дій Росії на довший час, ніж це необхідно.

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Однак, додають експерти, подальші затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, відкладуть українські зусилля з повернення собі ініціативи на всьому театрі військових дій.

"Дефіцит матеріальних засобів змушує українські війська доукомплектовувати їх, а невизначеність щодо майбутньої допомоги, ймовірно, обмежує українське оперативне планування.

Затримки з критично важливою допомогою змусять Україну приймати складні рішення щодо розподілу ресурсів між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та поточними українськими оборонними операціями проти російських нападників, які наразі утримують ініціативу", – зазначають в огляді.

Ключові висновки ISW за 6 березня: