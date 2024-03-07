ISW оцінив можливість України перехопити ініціативу в росіян на полі бою
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що з точки зору оперативної доцільності Україна повинна перехопити ініціативу в російських загарбників, однак затримки з надання західної допомоги відкладуть зусилля Сил оборони.
Джерело: ISW
Деталі: Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 6 березня, що Україна спробує перехопити ініціативу і провести контрнаступальні дії у 2024 році
На думку аналітиків, спроба України перехопити ініціативу у 2024 році має підстави з точки зору оперативної доцільності.
"Росія зможе визначати місце, час, масштаб і вимоги до бойових дій в Україні доти, доки вона зберігатиме ініціативу на всьому театрі воєнних дій, що може дозволити РФ змусити Україну витрачати матеріальні засоби і живу силу на реактивні оборонні операції, позбавляючи Україну можливості накопичити матеріальні засоби, необхідні для майбутніх контрнаступальних операцій", – ідеться у звіті.
ISW продовжує оцінювати, що для України було б нерозумно поступатися перевагою ініціативи на всьому театрі воєнних дій Росії на довший час, ніж це необхідно.
Однак, додають експерти, подальші затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, відкладуть українські зусилля з повернення собі ініціативи на всьому театрі військових дій.
"Дефіцит матеріальних засобів змушує українські війська доукомплектовувати їх, а невизначеність щодо майбутньої допомоги, ймовірно, обмежує українське оперативне планування.
Затримки з критично важливою допомогою змусять Україну приймати складні рішення щодо розподілу ресурсів між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та поточними українськими оборонними операціями проти російських нападників, які наразі утримують ініціативу", – зазначають в огляді.
Ключові висновки ISW за 6 березня:
- Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 6 березня, що Україна спробує перехопити ініціативу і провести контрнаступальні дії у 2024 році.
- У ніч з 5 на 6 березня та 6 березня російські війська здійснили відносно велику серію безпілотних та ракетних ударів по Україні, включаючи удари по Одесі під час візиту президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
- Кремлівські чиновники продовжують посилатися на ядерні загрози в рамках триваючих російських інформаційних операцій, спрямованих на ослаблення підтримки України з боку Заходу і стримування допомоги Україні.
- Керівник Міжнародного МАГАТЕ Рафаель Гроссі і президент Росії Володимир Путін обговорили безпеку Запорізької атомної електростанції і питання ядерної безпеки 6 березня в Сочі, Росія.
- Путін зустрівся з головою проросійського регіону Молдови Гагаузія Євгенією Гуцул 6 березня і запевнив у підтримці з боку Росії.
- Молдова призупиняє дію Договору про звичайні збройні сили в Європі часів холодної війни 6 березня.
- За повідомленням ГУР, Україна 6 березня завдала удару з безпілотника по гірничо-збагачувальному комбінату в Курській області.
- Вірменія, схоже, вживає обмежених заходів для скорочення двосторонньої співпраці з Росією у сфері безпеки поза межами своєї участі в очолюваній Росією ОДКБ.
- Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Куп'янська і Донецька, а також у західній частині Запорізької області.
- Російська правова система продовжує намагатися використовувати російську систему кримінального правосуддя для розширення бази вербування РФ.