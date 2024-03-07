Удар по Одесі: в Офісі президента не виключають, що РФ могла цілитися по Зеленському та прем'єру Греції
Не можна виключати, що російський ракетний удар по Одеському порту 6 березня був спрямований проти делегації президента України Володимира Зеленського або прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, якого цитує Reuters
Пряма мова: "Це дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? ... Ви не можете виключити, що це було спрямовано на делегацію мого президента або делегацію іноземного гостя".
Деталі: Жовква зазначив, що ракета була запущена з Криму, який Росія окупувала в 2014 році.
Ракета долетіла до Одеського порту менш ніж за три хвилини.
"Якби у нас була достатня протиповітряна оборона, цю балістичну ракету можна було б перехопити", – сказав заступник керівника ОП.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський розповів, що бачив удар РФ по Одесі вранці 6 березня, оскільки разом з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом у цей момент перебував у місті. Також він зазначив, що внаслідок цієї атаки ворога є загиблі та поранені.
- Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
- Попередньо відомо, що внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей.
- CNN з посиланням на джерело повідомили, що ракета, яку випустили російські загарбники по Одесі 6 березня, вибухнула за 500 метрів від Зеленського та Міцотакіса.