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Удар по Одесі: в Офісі президента не виключають, що РФ могла цілитися по Зеленському та прем'єру Греції

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 березня 2024, 17:19
Удар по Одесі: в Офісі президента не виключають, що РФ могла цілитися по Зеленському та прем'єру Греції
Зеленський і Міцотакіс у порту Одеси 6 березня. фото ОП

Не можна виключати, що російський ракетний удар по Одеському порту 6 березня був спрямований проти делегації президента України Володимира Зеленського або прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Це дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? ... Ви не можете виключити, що це було спрямовано на делегацію мого президента або делегацію іноземного гостя".

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Деталі: Жовква зазначив, що ракета була запущена з Криму, який Росія окупувала в 2014 році.

Ракета долетіла до Одеського порту менш ніж за три хвилини.

"Якби у нас була достатня протиповітряна оборона, цю балістичну ракету можна було б перехопити", – сказав заступник керівника ОП.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський розповів, що бачив удар РФ по Одесі вранці 6 березня, оскільки разом з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом у цей момент перебував у місті. Також він зазначив, що внаслідок цієї атаки ворога є загиблі та поранені.
  • Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
  • Попередньо відомо, що внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей.
  • CNN з посиланням на джерело повідомили, що ракета, яку випустили російські загарбники по Одесі 6 березня, вибухнула за 500 метрів від Зеленського та Міцотакіса.

Теми: ОдесавійнаЗеленськийНАТО
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