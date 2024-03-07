Удар по Одесі: в Офісі президента не виключають, що РФ могла цілитися по Зеленському та прем'єру Греції

Не можна виключати, що російський ракетний удар по Одеському порту 6 березня був спрямований проти делегації президента України Володимира Зеленського або прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Це дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? ... Ви не можете виключити, що це було спрямовано на делегацію мого президента або делегацію іноземного гостя".

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Деталі: Жовква зазначив, що ракета була запущена з Криму, який Росія окупувала в 2014 році.

Ракета долетіла до Одеського порту менш ніж за три хвилини.

"Якби у нас була достатня протиповітряна оборона, цю балістичну ракету можна було б перехопити", – сказав заступник керівника ОП.

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