Начмеда, який поскаржився на неякісні турнікети, понизили у посаді

Після суворої догани від командування начальника медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антона Шевчука, який у липні 2023 року виявив у своїй бригаді китайські турнікети та попросив Командування медичних сил замінити їх, перевели на нижчу посаду в інший підрозділ.

Джерело: Антон Шевчук у коментарі УП, "Слідство.Інфо"

Пряма мова Антона Шевчука: "Мені не шкода, що все так сталося. Не посада робить людину, а людина посаду. Після того, як ВСП написало, що неякісні турнікети – це моя "власна думка", у деяких бригадах ці турнікети замінили, я зустрічався з кількома начмедами.

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Ганна Маляр тоді за тиждень заявила, що військовим видали 80 тисяч якісних турнікетів, це означає, що 40 тисяч людей отримали шанс вижити. Шкода тільки, що після цього мене поставили на ту посаду, де я в принципі нічого не можу зробити для забезпечення.

Держава стільки грошей вгрохала в моє навчання, а тепер я буду начальником відділення. Втім сподіваюся, що мій приклад показав іншим, що можна боротися за хороші аптечки та турнікети. Не я ж один бачив ці проблеми".

Деталі: Як повідомляє видання "Слідство.Інфо", після оголошення суворої догани в серпні 2023 року Шевчук потрапив до лікарні. У цей час його замінили іншим військовим у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді та відправили на запасний командний пункт й наказали чекати подальших розпоряджень.

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Там він пробув майже місяць, поки його не перевели на нижчу посаду начальника евакуаційного відділення медичної роти у нову механізовану бригаду Сухопутних військ. До цього Шевчук служив у Десантно-штурмових військах.

Крім цього, за словами Шевчука, у нього проводили обшуки правоохоронці. Каже, що шукали незареєстровану зброю. Також Шевчук розповів журналістам "Слідство.Інфо", що його намагалися притягнути до відповідальності, нібито, за самовільне залишення частини, поки він був у лікарні.

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