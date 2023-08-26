Начмеду, який попросив замінити неякісні турнікети, оголосили сувору догану

Начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети і попрохав допомогти з цим волонтерку Оксану Корчинську, оголосили "сувору догану".

Джерело: Антон Шевчук у коментарі УП; скріни частини наказу, оприлюднені у Twitter; висновок Військової служби правопорядку, що є в розпорядженні УП

Пряма мова Шевчука: "Як тільки я прибув у бригаду в кінці квітня, я запитав у тогочасного начмеда – що по аптечках. На що було сказано, що аптечки видані, у кожній по два турнікети, проблем немає.

Потім, 11-12 липня, коли ми готувалися вступати в бойові дії, я перевірив аптечки і побачив китайські турнікети з німецькою наклейкою та литовською інструкцією – це мене трішки прибило… Деяким хлопцям, які на той момент уже виконували завдання, я замінив турнікети із запасів бригади.

12-13 липня я усно звертався до тих, хто нас постачає, це вище за бригаду (Шевчук не називає, про який орган ідеться – УП), мені казали: або немає турнікетів, або треба розслідування з комісією. 14 липня я подав заявку на КМС про заміну турнікетів. В особистій розмові з командуванням мені сказали, що турнікетів на складах немає.

18 липня я побачився з Оксаною (Корчинською – УП) й попросив її допомогти поміняти турнікети. Мені подзвонили, сказали, що до нас їде комісія з КМС з перевіркою якості турнікетів – як я потім дізнався, вони просто витягнули запаковані турнікети, бойові медики наклали їх на кінцівку і перевірили пульс. Потім з’явився пост, що турнікети заміни не потребують. Колишній начмед бригади переконував мене, що з турнікетами все нормально.

Але 22 липня ми отримали наряд (дозвіл – УП) на заміну турнікетів, пізніше я подав заяву на заміну оклюзійних наліпок, які також були лайном. Оклюзійки замінили одразу.

Мені сказали, що піднявся великий кіпіш. Наскільки я зрозумів, було два депутатських звернення на КДШВ – мені старанно хотіли впаяти, що це через мене, але я тих депутатів навіть не знав.

Було розслідування, я написав, що спочатку подав заявку… Я не хотів це робити скандалом, я прекрасно розумію, що країна у війні й будь-які удари по армії – не є чимось позитивним. Але я не міг відпускати хлопців у бій з китайськими турнікетами.

Догану до мене досі не довели, хоча вона ще за 27 липня. Вона за те, що я звернувся не за підлеглістю".

Деталі: офіційно в наказі йдеться, що начмед 82-ї бригади порушив п’ять пунктів Статуту внутрішньої служби ЗСУ (стосуються обов’язків військовослужбовця, обов’язків начальника служби, порядку та черговості доповідей) та один з пунктів Дисциплінарного статуту ЗСУ (стосується зобов’язань військової дисципліни).

Офіційна догана – це третє за ступенем тяжкості дисциплінарне стягнення з дев’яти існуючих.

Зі своїх джерел УП також отримала результати службової перевірки Військової служби правопорядку ЗСУ від 1 серпня, яка зокрема стосувалася ситуації з видачею неякісних аптечок 82-ій бригаді. Результати перевірки підписав начальник служби ВСП ЗСУ Володимир Гуцол.

У документі з посиланням на рішення комісії, яка приїздила до бригади з КМС, йдеться про те, що "інформація про неналежну якість турнікетів є нічим не підтвердженою особистою думкою начальника медичної служби Шевчука А.А".

Це суперечить результату перевірки турнікетів у держпідприємстві "Укрметртестстандарт" – яка показала, що турнікети не тримають необхідний тиск.

А також, власне, заяві КМС від 24 липня, у якій командування Медсил повідомляє, що "з метою недопущення шкоди життю і здоров’ю військовослужбовців" все ж замінить китайські турнікети Tourniquet AZ-G6 на якісні американські SOFT-T. У підсумку їх справді замінили.

Кількість неякісних турнікетів, які КМС початково видало 82-ій бригаді, перевищує 10 тисяч штук.

Передісторія:

Історія з неякісними китайськими турнікетами у 82-ій бригаді, яку 20 липня підсвітила у соцмережах волонтерка Оксана Корчинська, запустила велике суспільне обговорення проблем тактичної медицини в Україні.

Тим часом Командування Медичних сил "підтвердило ефективність турнікетів".

31 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заслухав командування Медичних сил щодо ситуації з такмедом і дав йому два тижні на перевірку всіх аптечок військовослужбовців в Україні. Станом на 26 серпня звіту з цього питання не оприлюднено.

У середині серпня стало відомо, що правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо можливих порушень при формуванні аптечок для ЗСУ.

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