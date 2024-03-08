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В ОСУВ "Таврія" розповіли, які населені пункти РФ хоче захопити після Авдіївки

Євген КізіловП'ятниця, 8 березня 2024, 19:41
В ОСУВ Таврія розповіли, які населені пункти РФ хоче захопити після Авдіївки
Фото: Getty Images

Росія кидає великі сили на захоплення Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та Красногорівки на Новопавлівському напрямку Донецької області.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону "Єдині новини" в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна

Деталі: За його словами, також російські війська спрямовують свої атаки з двох боків роботинського виступу, але успіху там не мають.

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Пряма мова: "Найактивнішим у нас є Новопавлівський напрямок - це на захід від міста Мар'їнка, де противник зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки. Зокрема, він кидає величезні сили на захоплення села Новомихайлівка на Донеччині, а також сіл Георгіївка та Побєда, і Красногорівки (біля Мар'їнки). За вчора там зафіксовано 27 штурмових спроб росіян".

Деталі: Лиховій додав, що при цьому на Оріхівському напрямку ворог діє "трохи дивним чином". "Він накопичує час від часу якісь основні ресурси для якогось значного удару бронеколоною з десятками одиниць техніки. Вони знищуються під час цієї атаки, а далі він переходить уже до звичайної тактики малими штурмовими групами, іноді з застосуванням бронетехніки, яка викидає піхоту в центрі того самого села Роботине", - каже речник ОСУВ.

Він зазначив, що Роботине перебуває під ефективним вогневим контролем ЗСУ. "Так, ворог не полишає спроб. Імовірно, це саме політична мета - відбити цей роботинський виступ. Тому що ми говоримо про території, які були деокуповані Силами оборони України під час наступальної кампанії влітку минулого року. Для росіян, імовірно, це питання є принциповим. Саме тому вони кидають туди значні резерви, ресурси та б'ються об Роботине, як лобом об стіну. Зазнають там дуже великих втрат, але не полишають цих спроб".

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Лиховій зазначив, що Роботине залишається під контролем українських сил, хоча там уже "немає за що зачепитися, цінності як для фортифікації воно не становить".

Що передувало: З даними Генштабу, протягом четверга-п'ятниці на Авдіївському та Новопавлівському напрямках відбулося 50 боєзіткнень.

Теми: Авдіївкавійнаокупація
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