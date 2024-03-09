Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Казахстан розслідує вбивство своїх громадян силовиками РФ: нібито готували теракт у Москві

Катерина ТищенкоСубота, 9 березня 2024, 17:38
Казахстан розслідує вбивство своїх громадян силовиками РФ: нібито готували теракт у Москві
скріншот пропагандистського відео РФ про "ліквідацію терористів"

Комітет національної безпеки Казахстану почав досудове розслідування після публікацій про те, що співробітники силових структур Росії вбили двох громадян Казахстану під час спроби організації теракту в РФ.

Джерело: КНБ Казахстану, Медуза з посиланням на ФСБ РФ і Astra

Дослівно КНБ Казахстану: "Казахстанське громадянство і виїзд цих осіб до Росії підтверджуються. За вказаним фактом КНБ ведеться досудове розслідування. Перевірка здійснюється в тісному контакті з ФСБ Росії в рамках діючих каналів співпраці".

Реклама:

Деталі: 7 березня ФСБ заявила про запобігання теракту в синагозі в Москві, який, як стверджували, готували бойовики осередку ІДІЛ в Афганістані - "Вілаят Хорасан".

"Під час затримання терористи чинили збройний опір співробітникам ФСБ і в результаті були нейтралізовані вогнем у відповідь", - повідомила російська спецслужба.

За місцем проживання вбитих підозрюваних, заявили у ФСБ, знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси і компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою. Управління ФСБ у Калузькій області порушило кримінальну справу про підготовку до теракту (частина 1 статті 30, частина 2 статті 205 КК).

ВІДЕО ДНЯ

Одним із перших про те, що вбиті – громадяни Казахстану, повідомило видання Astra. За словами його джерел, перестрілка ФСБ з імовірними терористами сталася рано вранці 7 березня в селі Коряково Калузької області. Унаслідок цього було вбито двох підозрюваних – 35-річного Сабіта Аширалієва і 32-річного Джанібека Таскулаєва, які приїхали в Росію 28 лютого.

Передісторія: 

Теми: РосіяКазахстан
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заморожені активи РФ: Боррель пропонує віддати 90% доходів на закупівлю зброї для України

Остін на "Рамштайні": США і коаліція не дозволять Україні програти

відеоНа кордоні з Угорщиною затримали іноземця, який вивозив дівчину в сексуальне рабство

фотоНебезпечний "врожай": поліція показала фото нездетонованого БпЛА, який виявили на Вінниччині

У Мінветеранів пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі

Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні – ISW

Усі новини...
Росія
РосЗМІ: У Москві поліцейських перевели на посилений режим після заяви США
США "ретельно готувалися" до застосування ядерної зброї Росії по Україні – ЗМІ
Українські удари скоротили нафтопереробні потужності РФ – розвідка Британії
Останні новини
15:17
Росії втратила можливості для мінування Чорного моря, однак роботи саперам вистачає — Плетенчук
15:10
Чоловік блогерки Гонковський не повернувся в Україну після скандальної відпустки на Мальдівах
15:07
Telegram за рахунок продажу облігацій отримав $330 млн інвестицій
14:50
Заморожені активи РФ: Боррель пропонує віддати 90% доходів на закупівлю зброї для України
14:45
"Укртелеком" Ахметова цікавиться купівлею одного з операторів фіксованого інтернету
14:34
IBAN, звітність та більше одночасних зборів: Monobank розширив можливість банок
14:28
МОК закликав спортсменів не брати участь в "Іграх дружби" в Росії
14:17
Британська розвідка: Росія шукає способи зберегти Чорноморський флот РФ у Чорному морі
14:13
фотоПсевдовійськові отримали 1,7 млн грн благодійної допомоги: у Києві викрили шахрайську схему
14:12
Лише 7 країн світу відповідають нормам якості повітря: яка ситуація в Україні
Усі новини...
Реклама: