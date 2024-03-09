Казахстан розслідує вбивство своїх громадян силовиками РФ: нібито готували теракт у Москві

Комітет національної безпеки Казахстану почав досудове розслідування після публікацій про те, що співробітники силових структур Росії вбили двох громадян Казахстану під час спроби організації теракту в РФ.

Джерело: КНБ Казахстану, Медуза з посиланням на ФСБ РФ і Astra

Дослівно КНБ Казахстану: "Казахстанське громадянство і виїзд цих осіб до Росії підтверджуються. За вказаним фактом КНБ ведеться досудове розслідування. Перевірка здійснюється в тісному контакті з ФСБ Росії в рамках діючих каналів співпраці".

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Деталі: 7 березня ФСБ заявила про запобігання теракту в синагозі в Москві, який, як стверджували, готували бойовики осередку ІДІЛ в Афганістані - "Вілаят Хорасан".

"Під час затримання терористи чинили збройний опір співробітникам ФСБ і в результаті були нейтралізовані вогнем у відповідь", - повідомила російська спецслужба.

За місцем проживання вбитих підозрюваних, заявили у ФСБ, знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси і компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою. Управління ФСБ у Калузькій області порушило кримінальну справу про підготовку до теракту (частина 1 статті 30, частина 2 статті 205 КК).

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Одним із перших про те, що вбиті – громадяни Казахстану, повідомило видання Astra. За словами його джерел, перестрілка ФСБ з імовірними терористами сталася рано вранці 7 березня в селі Коряково Калузької області. Унаслідок цього було вбито двох підозрюваних – 35-річного Сабіта Аширалієва і 32-річного Джанібека Таскулаєва, які приїхали в Росію 28 лютого.

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