NYT: Пілота Кузьмінова в Іспанії вбили з пістолета Макарова, хотіли залишити послання

Російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну вертоліт, вбили в Іспанії 6 кулями з радянського пістолета Макарова.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела в іспанських слідчих органах

Деталі: Як пише видання, вбивці Кузьмінова "хотіли залишити послання".

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"Це було очевидно для іспанських слідчих ще до того, як вони з'ясували, ким він був. Мало того, що вбивці шість разів вистрілили в нього на парковці на півдні Іспанії, вони ще й переїхали його тіло своєю машиною. Вони також залишили важливий, на думку слідчих, ключ до встановлення їхньої особи: гільзи від 9-міліметрових патронів Макарова, стандартного боєприпасу колишнього комуністичного блоку", - йдеться у тексті.

Пряма мова високопосадовця іспанської Цивільної гвардії: "Це було чітке послання. Я знайду тебе, я вб'ю тебе, я переїду тебе і принижу тебе".

Більше деталей: Видання описує обставини вбивства. Вранці 13 лютого білий Hyundai Tucson заїхав у гараж під багатоквартирним будинком Кузьмінова і припаркувався на порожньому місці між ліфтами, якими користуються мешканці, і пандусом, що веде на вулицю. За словами старшого офіцера Цивільної гвардії, двоє чоловіків чекали там кілька годин.

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Близько 16:20 Кузьмінов заїхав у гараж, припаркувався і почав йти до ліфтів. Коли він проходив перед білим "Хюндаєм", двоє нападників вийшли з авто, покликали Кузьмінова і відкрили вогонь. Незважаючи на те, що в нього влучили шість куль, більшість з яких потрапили в тулуб, Кузьмінов встиг пробігти невелику відстань, перш ніж впав на пандус.

Двоє вбивць повернулися в машину і переїхали тіло Кузьмінова, а потім поїхали геть. Спалений автомобіль був знайдений за кілька миль від місця злочину. Фахівцям знадобився тиждень, щоб визначити марку і модель автомобіля і встановити, що він був викрадений за два дні до вбивства в місті Мурсія, розташованому приблизно за годину їзди.

Спеціальний підрозділ Цивільної гвардії проводить розслідування в умовах суворої секретності. Влада публічно не підтвердила, що Кузьмінов був убитий.

Високопосадовець Цивільної гвардії розповів, що в Іспанії Кузьмінов вів "нерозбірливе життя", відвідував бари, популярні серед російської та української публіки, проїдаючи гроші, отримані від української держави. Він пересувався містом Вільяхойоса на чорному Мерседесі S-класу.

Високопоставлені представники поліції на умовах анонімності заявили, що вбивство мало ознаки подібних атак, пов'язаних з Кремлем, включаючи вбивство колишнього командира чеченських повстанців у Берліні в 2019 році і отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році.

"В Іспанії нечасто трапляються випадки, коли в когось стріляють з великою кількістю боєприпасів. Це ознаки, які вказують на організовану злочинність, на злочинну організацію, на професіоналів", - сказав начальник поліції Вільяхойоси Пепе Альварес.

Як пише видання, вбивство Кузьмінова викликало побоювання, що європейські шпигунські мережі Росії продовжують діяти і націлені на ворогів Кремля, незважаючи на узгоджені зусилля з їх ліквідації після вторгнення Путіна в Україну в 2022 році.

The New York Times зазначає, що українські високопосадовці побоюються, що вбивство Кузьмінова може відлякати інших від наслідування його прикладу.

"Хто після цього буде з нами співпрацювати?.. Росія буде інтенсивно поширювати пропаганду – вони вже це роблять – про те, що вони знайдуть усіх зрадників. Це приховане послання іншим громадянам Росії, особливо військовослужбовцям, що "ми знайдемо вас, якщо ви нас зрадите", – сказав один з високопосадовців.

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