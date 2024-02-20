Російська розвідка прокоментувала смерть в Іспанії свого пілота, який перегнав вертоліт Україні

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Максим Кузьмінов, якого знайшли мертвим в Іспанії, уже був "моральним трупом".

Джерело: заява Наришкіна, яку наводить російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Наришкін назвав Кузьмінова зрадником і додав, що той "став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свій брудний і страшний злочин".

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