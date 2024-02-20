Російська розвідка прокоментувала смерть в Іспанії свого пілота, який перегнав вертоліт Україні
Вівторок, 20 лютого 2024, 11:43
Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Максим Кузьмінов, якого знайшли мертвим в Іспанії, уже був "моральним трупом".
Джерело: заява Наришкіна, яку наводить російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: Наришкін назвав Кузьмінова зрадником і додав, що той "став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свій брудний і страшний злочин".
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Передісторія:
- 23 серпня 2023 року стало відомо, що гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації. Пілотом Мі-8 був 28-річний Максим Кузьмінов. Він отримав винагороду - 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.
- Російська сторона неодноразово погрожувала Кузьмінову вбивством як "зраднику".
- 19 лютого 2024 року стало відомо, що російського пілота Максима Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії.