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Російська розвідка прокоментувала смерть в Іспанії свого пілота, який перегнав вертоліт Україні

Олександр ШумілінВівторок, 20 лютого 2024, 11:43
Російська розвідка прокоментувала смерть в Іспанії свого пілота, який перегнав вертоліт Україні
МАКСИМ КУЗЬМІНОВ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ "УКРАЇНА - УКРІНФОРМ"

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Максим Кузьмінов, якого знайшли мертвим в Іспанії, уже був "моральним трупом".

Джерело: заява Наришкіна, яку наводить російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Наришкін назвав Кузьмінова зрадником і додав, що той "став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свій брудний і страшний злочин".

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Теми: Росіярозвідка
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