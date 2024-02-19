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Пілота РФ, який перегнав Україні гелікоптер, знайшли застреленим в Іспанії – ГУР

Валентина Романенко, Роман КравецьПонеділок, 19 лютого 2024, 18:00
Пілота РФ, який перегнав Україні гелікоптер, знайшли застреленим в Іспанії – ГУР
Максим Кузьмінов. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, знайшли мертвим в Іспанії.

Джерело: співромовник УП в розвідці, пресслужба ГУР у коментарі УП

Пряма мова джерела: "Він же вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути тут. З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим".

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Деталі: За словами співрозмовника УП, неподалік знайшли згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори.

Дослівно пресслужба ГУР: "Підтверджуємо факт смерті".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 серпня 2023 року стало відомо, що гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації. 
  • Пілотом Мі-8 був 28-річний Максим Кузьмінов. Він отримав винагороду - 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.
  • Російська сторона неодноразово погрожувала Кузьмінову вбивством як "зраднику".

Теми: війнавбивствоГУР
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