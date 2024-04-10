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Deep State: Росіяни захопили Первомайське на Донеччині

Олена ІвашківСереда, 10 квітня 2024, 00:28
Deep State: Росіяни захопили Первомайське на Донеччині
Мапа Deep State

Російські окупаційні війська захопили Первомайське, що у Донецькій області. Бої за село точилися півтора року.

Джерело: Deep State

Деталі: Росіяни просунулися південніше Новокалинового, східніше Уманського, південніше Новомихайлівки. Тривають активні бойові дії біля Виїмки, Красногорівки, Водяного та у Роботиному.

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Дослівно: "Захопили західні околиці Первомайського. 

Противник зумів проломити оборону стрілецького батальйону 59-ки та повністю окупував Первомайське, бої за яке почалися фактично ще в серпні 2022-го року. Село стало однією з найгарячіших точок у цій війні і коштувало ворогу великої ціни". 

Ще деталі: За інформацією Deep State, високу ціну заплатили й оборонці, особливо хлопці зі славної 59 ОМПБр, які відчайдушно трималися за кожен підвал та тримали оборону, навіть перебуваючи в повному оточені.

ВІДЕО ДНЯ

До війни у Первомайському жило більше 2 тисяч мешканців.

Теми: Донецька областьвійнаокупація
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